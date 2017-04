La mayoría de mujeres quieren glúteos bien tonificados, no por nada se esfuerzan constantemente en mantener una figura espectacular. Sin embargo, no siempre lo consiguen, pues existen factores que obstruyen sus objetivos, en especial los consejos de personas poco profesionales.

Por eso te traemos algunos mitos y verdades sobre el porqué tus glúteos no se ejercitan correctamente, y puedas alcanzar tus objetivos sin problema ni retraso alguno.

1. Mito: los ejercicios aeróbicos El ejercicio aeróbico (correr, nadar, montar en bicicleta) quema la grasa, pero no solo la de tus glúteos, sino la de todo el cuerpo.

2. Verdad: no tienes una conexión mente-trasero

Si eres nueva trabajando los glúteos, es probable que no te des cuenta de si estás haciéndolo correctamente. Párate y trata de apretar las nalgas lo más fuerte posible, ahora intenta solo con un lado, ¿siente cómo se contraen los nervios? Si tu respuesta es afirmativa acabas de lograr esa conexión que hacía falta. 3. Mito: las pesas Los ejercicios con pesas no incrementan del todo el tamaño de tus glúteos, de hecho llega un punto en el que aunque sigas entrenando hay un estancamiento. Esto se debe a las fibras musculares que se rompen, pero no tengas miedo ya que este proceso es para sustituirlas por otras más grandes y fuertes. 4. Verdad: no trabajas tus músculos al máximo

Usar poco peso para 30 repeticiones no es tan efectivo para darle forma a tus glúteos, como usar más peso y realizar menos repeticiones. Así que olvídate de estar levantando peso como fisicoculturista desde tu primer día de gimnasio.

5. Mito: beber agua ayuda a incrementarlos

Si alguna vez te han dicho que beber mucha agua hace que la grasa de tu cuerpo se acumule en tus sentaderas, están equivocados pues el agua hace que se eliminen las toxinas a través del sudor y de la orina.

6. Verdad: no has encontrado el ejercicio correcto

Si en verdad quieres lograr un trasero bien formado, este seré tu ejercicio estrella porque se enfoca meramente en el trasero, trabajando la parte alta y la parte baja del mismo.

7. Mito: solo un ejercicio

Para alcanzar las pompis de tus sueños recuerda que no debes olvidar el resto de tu cuerpo; en caso contrario no mantendrás uniformidad y congruencia en tu silueta. Las sentadillas y las zancadas no lo son todo.

8. Verdad: necesitas una dieta especial

De nada sirve todo el ejercicio del mundo si no comes bien. Tu consumo de proteínas es importante, ya que ayuda a la recuperación de masa muscular. Como tip: una mujer debe consumir al menos una ración de proteína en cada comida.

9. Mito: las bicicletas de spinning no sirven

Las bicicletas fijas o de spinning son tan buenas según el uso que les des y son un ejercicio que deberías añadir a tu rutina, a pesar de que quemen grasas de todo el cuerpo, pues en cuestión de músculos ayuda en el fortalecimiento del mismo.

10. Verdad: no duermes lo suficiente

No dormir lo suficiente tiene grandes y negativos efectos en tu metabolismo y en la recuperación muscular que entorpecen el aumento de un glúteo sano.