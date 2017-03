Cuando empiezas a salir con el chico que te gusta, no hay silencios incómodos, todo es risa y seguro que no quieres que el día se acabe, pero luego de un par de meses empiezan a aparecer nuevas actitudes que antes no habías notado en él, y empiezas a cuestionarte si ese chico te conviene o no.

A continuación, te decimos algunas señales que debes tomar en cuenta, si quieres seguir adelante o no:

1.- Solo sabe salir de fiesta

Si solo se relaciona a través del licor, todavía le falta madurar para llevar una relación seria contigo, puede ser el más divertido de la fiesta, pero si no puedes mantener con él 10 minutos seguidos de conversación interesante un lunes por la tarde, es mejor que lo pienses dos veces.

2.- No tiene sentido de humor

El sentido de humor es importante en toda relación y si por el contrario sientes que hace bromas fuera de lugar no será tan gracioso.

3.-Siempre dice que está ocupado

Si bien sabe que le gustas y cuando vas a quedar para salir, siempre te dice que tiene cosas que hacer ¿Por qué tienes que esperar cuando a él si le parece?

4.- Le cuesta sacar la billetera

Tampoco esperamos que paguen todo siempre, ni siquiera que en las primeras citas empiecen con algunos detalles, por ejemplo, al ir a cenar notas que no tiene el puño cerrado o el gesto de querer pagar alguna vez, no resulta elegante