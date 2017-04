Una reciente filtración confirmaría que la función más polémica de WhatsApp estaría un paso más cerca.

Es que el popular servicio de mensajería estaría ultimando detalles para lanzar una opción que permitirá activar la geolocalización en directo en los chats individuales, con lo cual nuestros contactos podrán saber dónde estamos.

WABetaInfo, una cuenta en Twitter, había anunciado en enero que la empresa estaba trabajando en la idea de que los contactos puedan saber en tiempo real el posicionamiento físico de los miembros del chat gracias al GPS.

Esa misma cuenta fue por más y ahora publicó un vídeo en el que se muestra cómo sería esta función.

SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017