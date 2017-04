La NASA ha informado que un asteroide potencialmente peligroso se acercará a nuestro planeta el próximo 19 de abril.

El 2014 JO25, que fue hallado en 2014 por el Mount Lemmon Survey, tiene una longitud de 650 metros de diámetro y estará a una distancia de 1.8 millones de kilómetros de la Tierra, la distancia más cercana en la que una gigantesca roca de este tipo se acerque al planeta.

A ~1-km asteroid, 2014 JO25, will make a close flyby of Earth on Apr 19, 2017 (4.8 Lunar Distance)@BadAstronomer pic.twitter.com/ixfbyOmQda

— Ron Baalke (@RonBaalke) 22 de mayo de 2016