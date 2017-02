En conferencia de prensa celebrada este miércoles 22 de febrero, la NASA anunció el descubrimiento de un sistema solar con siete planetas similares a la Tierra.

La estrella que orbitan estos planetas se llama Trappist-1 la cual tiene el tamaño de Júpiter, mucho más pequeña que nuestro sol y los planetas se encuentran a una distancia corta del astro lo que aumenta las posibilidades de albergar agua líquida en su superficie.

Este sistema planetario se encuentra a 40 años luz de la Tierra.

Around a nearby, cold, small star we found 7 rocky Earth-size planets, all of which could have liquid water – key to life as we know it. pic.twitter.com/C2JWjDfBdK

