Silvestre Dangond lanzó su nuevo sencillo titulado “Por un beso de tu boca”, canción con su característica tonada alegre y que habla del deseo que despiertan las bocas para besar y así romper el límite de la amistad y darle paso al amor.

“y qué tengo que hacer para que tú entiendas

que yo me vuelvo por un beso de tu boca

Me provoca hacer de todo cuando estoy contigo

Pero me duele que tan sólo soy tu amigo”, dice el coro de la canción que de seguro será éxito en este 2017.

A través de su cuenta de Instagram Dagond anunció que la canción tendrá remix.