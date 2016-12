Alguna vez nos hemos pasado de copas y nos olvidamos “hasta de quién somos vecinos”. Pues esto le paso a un habitante de la ciudad de Córdoba en Argentina, estaba tan tomado que se confundió de puerta cuando quiso entrar a su casa.

Pero como buen ciudadano les dejo una nota a sus vecinos para que no se preocuparan que decía “Perdón al ‘5b’, metí la llave, me confundí de piso!! No fueron ladrones! Fue un borracho”. La nota fue publicada en la página de facebook ‘Vivir en Nueva Córdoba’ y no tardo en ser viral.