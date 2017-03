La ex señorita Colombia Andrea Tovar volvió a “dar papaya” en redes sociales por cuenta de su bajo dominio del inglés.

En una fotografía publicada por Tovar en su cuenta de Instagram, donde aparece con varias de las finalistas del Reinado Nacional de Belleza, quiso decir que se encontraba con la “princesa” y la “virreina” y para esto acompañó la imagen con una frase mal escrita en inglés que decía: “Whit the princess and the viqueen 2017-2018 @vanepulgarin @yniferhernandez @vanessadf @mafebetancurm”.

El primer error es que la palabra “With” estaba escrita “Whit” y para referirse a la virreina escribió “viqueen”, palabra que en ese idioma no existe.

Los usuarios de la red social no pasaron por alto el error y se la volvieron a cobrar.