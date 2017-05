El ciclista británico Chris Froome fue derribado “voluntariamente” por “un conductor impaciente” cuando se entrenaba cerca de Mónaco, sin que sufriera daños de importancia, según indicó en la red social Twitter. Froome publicó una foto en la que se puede apreciar su bicicleta completamente deformada y tirada sobre una acera.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I’m okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo

— Chris Froome (@chrisfroome) 9 de mayo de 2017