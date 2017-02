El sistema del campeonato tendrá 18 equipos, todos la versión femenina de alguno de los equipos masculinos de la Dimayor, aunque bien vale la pena aclarar que no están representados la totalidad de los clubes del FPC pues la mayoría de los grandes (Millonarios, Cali, Nacional, Once Caldas, Junior, por ejemplo) no tienen aún su equipo femenino, pues este sólo será obligatorio desde 2018.

El campeonato esta distribuido de la siguiente forma:

Grupo A: Unión Magdalena, Real Cartagena, Bucaramanga, Real Santander, Alianza Petrolera y Envigado.

Grupo B: Santa Fe, Equidad, Fortaleza, Patriotas, Cúcuta (juega en Zipaquirá) y Huila.

Grupo C: América, Orsomarso, Pasto, Tuluá, Quindío y Pereira.

Los dos mejores equipos de cada grupo, sumados a los dos mejores terceros del total, conformarán los ocho clubes que disputarán los cuartos de final, de ahí se pasa a unas semifinales y a una gran final.

En esta liga femenina buena parte de las jugadoras de la selección Colombia ya han participado en Olímpicos y Mundiales recientes; la mayoría de ellas regresaron al país para unirse al sueño de la liga femenina dejando sus carreras en clubes del exterior, como Yoreli Rincón (Patriotas), Daniel Montoya (Envigado), Catalina Usme (América de Cali), Nicole Regnier (América de Cali), Leicy Santos (Independiente Santa Fe), Lady Andrade (Independiente Santa Fe), entre otras.