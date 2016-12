En respuesta a las declaraciones de James Rodríguez, Edu Aguirre, periodista del “Chiringuito”, le escribió esta emocionante carta en donde invita al jugador colombiano no rendirse ante las dificultades que vive en el Real Madrid

“Querido James,

Sé que es un momento muy difícil para ti. Sé que estás sufriendo y que posiblemente sean los peores días de tu carrera. Pero te escribo esta arta para pedirte que no te rindas.

Todavía recuerdo cuando llegaste a Madrid. Venías de liderar a tu selección en el Mundial de Brasil, de deslumbrar a todos con tu calidad, y desde ese momento muchos supimos que había nacido una estrella… y las estrellas juegan en el Real Madrid.

Y ahí estabas tú, sonriendo, feliz, porque habías cumplido tu sueño de niño.

Te ganaste al madrilismo desde el primer día a base de golazos y asistencias imposibles.

Tus compañeros te adoraban y tú habías hecho tus ilusiones realidad, pero poco a poco, todo se fue complicando.

Con lo que dijiste tras el ‘mundialito’ casi todos nos quedamos helados. Quizá no era el momento, James, pero algunos te entendemos… Te entendemos y te pedimos que sigas luchando.

¿Dónde vas a estar mejor que en el Real Madrid? Piénsalo. Pocos en el mundo tienen la calidad de tu pierna izquierda. ¿Pero cómo te vas a ir del Madrid? Nadie ha peleado tanto para llegar donde tú has llegado.

¿Y si tú eres el hombre de la duodécima? Tienes la oportunidad de entrar en la historia, James. Aguanta un poco más, hazle caso a tu madre. Ella siempre dice que tú nunca te vas a rendir.

Con esto me despido James:

Es duro, pero toca apretar los dientes y demostrar al mundo que para aquel que viste la camiseta del Madrid la palabra imposible no existe”

La carta fue presentada en video en el programa español “El Chiringuito”