Es la skater más joven en incorporarse al Vans US Open Pro Series. Esta niña japonesa empezó desde los tres años en este deporte, cuenta con más de seis patrocinadores; y se la pasa viajando haciendo lo que más le apasiona, romperla en la patineta.

Her confidence is #UNSHAKABLE. 8 year-old PRO skater, Sky Brown, is an Amazing Young Woman and a wonder to behold! https://t.co/2G1eIF8VDO pic.twitter.com/9HxtaIsZny

— ECNL (@theECNL) 18 de noviembre de 2016