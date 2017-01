La cinta “La La Land” vuelve a ser noticia debido a la gran cantidad de nominaciones a los Premios Óscar (14 en total) por lo que se ubicó como la favorita para llevarse la estatuilla dorada en el mayor número de categorías.

La gala de premiación se llevará a cabo el próximo 26 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

A continuación la lista de nominados:

Mejor película:

– “Arrival”

– “Fences”

– “Hell or High Water”

– “Hidden Figures”

– “La La Land”

– “Lion”

– “Manchester by the Sea”

– “Moonlight”

– “Hacksaw Ridge”

Mejor director:

– Damien Chazelle (“La La Land”)

– Mel Gibson (“Hacksaw Ridge”)

– Barry Jenkins (“Moonlight”)

– Kenneth Lonergan (“Manchester by the Sea”)

– Denis Villeneuve (“Arrival”)

Mejor actor:

– Casey Affleck (“Manchester by the Sea”)

– Andrew Garfield (“Hacksaw Ridge”)

– Ryan Gosling (“La La Land”)

– Denzel Washington (“Fences”)

– Viggo Mortensen (“Captain Fantastic”)

Mejor Actriz

– Isabelle Huppert (“Elle”)

– Natalie Portman (“Jackie”)

– Emma Stone (“La La Land”)

– Meryl Streep (“Florence Foster Jenkins”)

– Ruth Negga (“Loving”)

Mejor actor de reparto:

– Viola Davis (“Fences”)

– Naomie Harris (“Moonlight”)

– Nicole Kidman (“Lion”)

– Octavia Spencer (“Hidden Figures”)

– Michelle Williams (“Manchester By the Sea”)