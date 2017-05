Ser esposa de un astro del fútbol no es fácil, pero ella sabe manejar los chismes sobre su pareja de la manera más sencilla: “soy súper indiferente a eso”, dijo la esposa del futbolista.

Eso sí, no niega que los rumores llegan a sus oídos: “Sí, uno sí ve en redes, pero yo, la verdad, no escucho mucho, poca atención les presto”, contó, luego de asegurar que “la verdad nunca me he enterado de nada”.

Frente a las informaciones que circulan en Internet sobre una posible separación de James Rodríguez, Daniela fue contundente y dijo que “no hemos pensado en eso” y que “no hay crisis”.

Como el matrimonio de cualquiera, está lleno de etapas, de altibajos, de picos y eso es algo muy personal. Hay que sacar todo adelante con sacrificios, más teniendo a Salomé.”

Y una muestra de que su relación es sólida, son los planes de agrandar la familia, así no sea “a corto plazo”.

“Uno sí piensa en un hombre, en la parejita. Lo que sea será bienvenido […] No queremos que (Salomé) se quede solita como hija única. Y aunque no hemos hablado de cuántos hijos vamos a tener, no creo que seamos de familia grande, eso lo tengo muy claro”, dijo a la revista Vea que circula hasta el 25 de mayo, y de la que es portada con su pequeña.