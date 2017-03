El nuevo video de rap de Snoop Dogg ha despertado toda una polémica: simula el disparo contra un payaso que está vestido como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(Mira aquí: [TRÁILER] Productor de Anabelle y El Conjuro graba película de terror en Bogotá)

El clip para la canción “Lavender” (Nightfall Remix), que es una colaboración entre Kaytranada y Snoop Dogg, fue publicado este fin de semana y en él aparecen el rapero y un elenco de payasos, incluido uno interpretado por el actor Michael Rapaport.

(Mira también: “La Mujer Maravilla” presentó su nuevo tráiler)

El sencillo es el remix de una canción del grupo BADBADNOTGOOD y el disc jockey Kaytranada.

Y su parte más controversial es un payaso apodado “Ronald Klump”.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de marzo de 2017