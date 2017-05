Varios vídeos que han sido difundidos en redes sociales muestran a amas de casa ‘probando’ si el arroz que están a punto de preparar es apto para el consumo humano.

Se utilizan varios ‘métodos’, entre ellos poner a quemar varios granos en el fogón de la estufa y aquellos que se derriten y emiten un olor a caucho son supuestamente de plástico.

Tomado de YouTube/Colombia Oscura

Otro método empleado en los videos es llenar una botella con agua y luego agregar varios granos de arroz. Aquellos que floten serían de plástico.

Tomado de YouTube/Vida Saludable

Las alarmas están encendidas en los hogares colombianos ante la viralización de las imágenes: hay quienes han reducido su consumo e incluso se teme por la caída de las ventas en el grano.

No obstante, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima) ha hecho frente a los rumores a través de un comunicado en el que aclara que el arroz plástico que procede de China no ha llegado al país andino.

“El Invima reitera a la comunidad en general que se debe hacer caso omiso a información que no cuenta con soporte técnico – científico que aparezca en las redes sociales y por el contrario, remitirse a la página oficial del Instituto”, dice el texto.

Además en el escrito, el Invima precisa que continuamente se realiza la inspección de alimentos importados en los sitios de ingreso (aeropuertos, puertos y pasos de frontera) y los establecimientos que procesan arroz son objeto de acciones de inspección, control y vigilancia por parte del Instituto.

Por su parte, Rafael Hernández Lozano, gerente de la Federación Nacional de Arroceros, indicó que los videos son una campaña de desprestigio.

“Quien tenga una muestra de arroz plástico que le haya salido en un empaque, que por favor nos lo haga llegar. Los que están haciendo esas pruebas en esos videos, ¿por qué no cogen una muestra de esas y la mandan al Invima o me la envían? Me encargo de hacer toda la investigación y hacer el escándalo que sea necesario”, dijo.

Si lo anterior es cierto, ¿Por qué los granos de arroz quemados se ‘reducen’ como algo similar al plástico?

Ingenieros químicos explican que la composición del arroz y la exposición a una fuente de calor, hacen que los carbohidratos, agua y proteína presentes en el grano se descompongan de una forma similar al plástico.

“Las propiedades del plástico, al ser expuestas al fuego generan un derretimiento del mismo en forma líquida o de ceniza”, dijo Diana Portela Dussán, estudiante del doctorado en Biotecnología de la Universidad Nacional.

Por su parte, especialistas en salud advierten que los efectos del consumo de plástico se evidenciarían de forma inmediata en el organismo humano, así sea en bajas proporciones.

Fuente: estrending.com