Falcao y James se destacan como los principales jugadores que harán parte de la Selección Colombia para enfrentar a España y Camerún el 7 y 13 de junio, respectivamente.
Convocados:
Arqueros:
· DAVID OSPINA – ARSENAL (ING)
· CAMILO VARGAS – DEP. CALI (COL)
Defensas:
· CRISTIAN ZAPATA – AC MILAN (ITA)
· SANTIAGO ARIAS – PSV EINDHOVEN (HOL)
· DAVINSON SANCHEZ – AJAX (HOL)
· ÓSCAR MURILLO – PACHUCA (MEX)
· PABLO ARMERO – BAHIA (BRA)
· YERRY MINA – PALMEIRAS (BRA)
· JOHN STEFAN MEDINA – PACHUCA (MEX)
· FRANK FABRA – BOCA JUNIORS (ARG)
Volantes:
· CARLOS SÁNCHEZ – FIORENTINA (ITA)
· JAMES RODRÍGUEZ – REAL MADRID (ESP)
· DANIEL TORRES – ALAVÉS (ESP)
· GIOVANNI MORENO – SHANGHÁI SHENHUA (CHI)
· EDWIN CARDONA – MONTERREY (MEX)
· WILMAR BARRIOS – BOCA JUNIORS (ARG)
· ABEL AGUILAR – DEP. CALI (COL)
· JUAN GUILLERMO CUADRADO – JUVENTUS (ITA)
Delanteros:
· CARLOS BACCA – AC MILAN (ITA)
· LUIS FERNANDO MURIEL – SAMPDORIA (ITA)
· RADAMEL FALCAO – AS MONACO (FRA)
· TEÓFILO GUTIERREZ – ROSARIO CENTRAL (ARG)
· MIGUEL BORJA – PALMEIRAS (BRA)
· JOSÉ IZQUIERDO – BRUJAS (BEL)
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