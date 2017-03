En esta lista se toman en cuenta los costos de producción y postproducción por eso te presentamos la lista definitiva de las películas más caras en toda la historia del cine: 10. The Dark Night Rises

Es otra película de superhéroes. En esta ocasión la película es una de las taquilleras y también una de las que tiene el presupuesto más alto. Gastó un total de 250 millones de dólares

9. The Hobbit: Battle of the Five Armies

En esta lista no podía faltar alguna de las películas del universo de J.R.R. Tolkien. Todas tienen impresionantes efectos especiales para las batallas épicas. Esta cinta tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares.

8. Batman v. Superman: Dawn of Justice

Se estrenó en el 2016 y llegó a un presupuesto de 250 millones de dólares y recaudó 829 millones.

7. Harry Potter and the Half Blood Prince

Una de las más caras y la más cara de su saga. La sexta película de Harry Potter costó 250 millones de dólares en post y producción.



6. Avengers: Age of Ultron

Esta película del 2015 ha sido una de las más costosas. Su presupuesto llegó a los 250 millones de dólares



5. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Otra de las películas de esta saga se encuentra entre las más costosas de toda la historia. Su presupuesto total fue de 250 millones de dólares y recaudó 1,045 millones.



4. Spider-Man 3

Esta cinta se estrenó en el 2007 y tenía un presupuesto de 258 millones de dólares pero recaudó 891 millones.



3. Tangled

Esta película animada que se estrenó en el 2010 contó con un presupuesto de 260 millones de dólares. Se podría decir que el cabello rubio de Rapunzel si es de oro.



2. John Carter

La segunda película más cara de la historia también ha sido una de las peores en recaudación. Le costó 86 millones de pérdida a Disney.



1. Pirates of the Caribbean at World’s End

Esta es la película más cara de la historia. Sin embargo, logró recuperar toda la inversión y aún dejó una ganancia que valió la pena. Esta película se estrenó en el 2007 y se invirtió un total de 300 millones de dólares. Recaudó 963 millones de dólares.