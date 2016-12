Miguel Ángel Russo es el nuevo entrenador de Millonarios para lo que será la temporada 2017, esto tras la intempestiva salida de Diego Cocca del banco técnico.

El entrenador argentino en dialogó con Juan Carlos Pamo del Diario El País de Cali, reveló algunos detalles de lo que fue su vinculación con el conjunto ‘embajador’ “Tuve iniciativa, estas cosas se deciden rápido y por suerte pude definirlo rápido“, sobre la actualidad del equipo señaló que debe esperar a que llegue a Bogotá el próximo año para determinar en detalle lo que será la temporada y las mejoras que podría darle al mismo en el tema plantilla y contrataciones.

Russo de 60 años, dijo conocer muy bien la historia del equipo bogotano, al que ubica entre lo más importantes del fútbol nacional “Seguro que es un club grande del fútbol colombiano, he jugado, he estado como técnico, conozco el fútbol colombiano y he sabido que es muy grande“, sobre la salida de su compatriota prefirió no opinar “Son situaciones personales, no opino de eso“.

Destacó también la calidad técnica del balompié colombiano y dijo seguirlo, además cree que con el pasar del tiempo ha ido incrementando su nivel futbolístico.