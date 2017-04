Mucho se ha especulado acerca de las posibles facciones de Jesús, sin embargo una pieza de enorme valor histórico podría ser la clave fundamental para hacernos una idea de su verdadero rostro. Se trata de una moneda que data del siglo I y en la que aparece el rostro de hombre.

Se pensaba que podría ser del rey Manu en la antigua Mesopotamia, pero el investigador bíblico Ralph Ellis señala Manu y Jesús serían la misma persona.

La teoría se sustenta en las coincidencias entre Manu y Jesús, por ejemplo, que ambos vivieron en Jerusalén durante el siglo I, convirtiéndose en un problema para los romanos pues encabezaron las revueltas del pueblo judío en esa época. Además, según el investigador, Manu fue conocido póstumamente como “Izas Manu” o “Jesús Emmanuel”.

¿Será verdad?

Wow! This Ancient Coin Showing a Bearded Man is Reportedly the “First and Only” Portrait of Jesus Christ (Photos) https://t.co/SEMEhF1vso pic.twitter.com/0fvRjbRSpY

