El colombiano Fernando Gaviria sufrió una aparatosa caída en la décima etapa del giro de Italia que se disputó este martes.

A pesar del golpe el ciclista aseguró que seguirá en competencia, por lo que se espera que la caída no afecte ni su físico ni sus aspiraciones.

Nairo Quintana sin embargo perdió el liderato de la competencia en la crono dándole paso al holandés Tom Dumoulin quien ahora ocupa el primer lugar de la general.

Unfortunaly, @FndoGaviria crashed after 3 km, but on the bright side without any serious consequences, so he could conclude the ITT #Giro100 pic.twitter.com/EosQvKYS3M

