Sofía Vergara compartió en su cuenta de Instagram una fotografía antigua en la que muestra sus impresionantes atributos.

(Mira aquí: Shakira se enfrenta a Trump)

La imagen, acompañada de la frase “#tbt to when I looked like a Vergashian😂😂😂 @barrypeele 📸” (Cuando lucía como una Vergashian), haciendo alusión a las sensuales hermanas Kardashian, se ve a la barranquillera con el cabello negro y más bella que nunca.

(Te puede interesar: Chino, de Chino y Nacho, sorprendió a sus seguidoras completamente desnudo)

La fotografía despertó miles de comentarios entre sus seguidores que no dudaron en alabar las curvas de la colombiana que ahora triunfa en Hollywood.