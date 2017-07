Marc Anthony vivió un fugaz romance con la multimillonaria británica Chloe Green, quien ahora parece que encontró de nuevo el amor en un famoso modelo llamado Jeremy Meeks, quien se hizo famoso por saltar a las pasarelas luego de haber permanecido preso por robo mayor y posesión ilegal de armas.

Los rumores en torno a la supuesta relación amorosa entre heredera británica y el modelo surgieron luego de que fueran vistos de manera muy romántica a bordo de un yate en las costas de Turquía.

Sin embargo Jeremy Meeks todavía se encuentra casado con la madre de sus dos hijos quien asegura que lo esperó hasta cuando salió de la cárcel.

another great picture used by the daily mail of course so typical. How boring the one of me speaking WELL DONE pic.twitter.com/1w1dQM4Ys2

— Chloe Green (@ChloeGreen5) 20 de junio de 2014