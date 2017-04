Este sitio se llama”The Cherry Blossom Pub” y fue inaugurado recientemente en Washington, Estados Unidos, se caracteriza por tener un mundo del famoso videojuego “Mario Bros” y los seguidores de la saga están fascinados.

El bar de Super Mario Bros está en Washington D.C. y queremos ir. https://t.co/rih4twH3JR pic.twitter.com/67QOQeSomY — Tapas Magazine (@TapasMagazine) 26 de marzo de 2017

#NotasDeImpacto Hay un bar de Super Mario Bros en Washington DC pic.twitter.com/OQhUbbW0Oh — Raúl Brindis (@raulbrindis) 30 de marzo de 2017

Just walked in Super Mario Bros bar. Haha! Give me Goomba shot please. HA! https://t.co/6OaCr5Abgg pic.twitter.com/CbJp0GngEt — Enrique Lopez (@phatcatsent) 30 de marzo de 2017

Omg the Mario bar was EVERYTHING!! (@ Cherry Blossom PUB in Washington, DC) https://t.co/MuqiSNzQ61 pic.twitter.com/FLoaBzSMAQ — Desireé Taylor (@DezRay18) 27 de marzo de 2017

The Super Mario Bros/ Cherry Blossom themed bar SouthernEfficiancy is so fun, and the drinks are even better pic.twitter.com/KxNhy46Hr3 — BrokewExpensiveTaste (@BrokeandBougi3) 8 de marzo de 2017