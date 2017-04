El recién estrenado video de Shakira junto al cantante Black M “Comme Moi” sirvió para que la estrella del Barcelona FC confesara cuál es la parte del cuerpo de su esposa que más le gusta y lo hizo con una imagen del video.

Piqué publicó en sus redes sociales un fragmento donde aparece la barranquillera de espaldas y luciendo su estupenda figura y sus representativas caderas.

El futbolista acompañó la imagen con la frase: “This is one of my fav parts in the video!”, “Esta es una de mis partes favoritas del video”.