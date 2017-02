Ismael Arciniegas, era un hombre de 74 años, fue condenado por narcotráfico en China, recibió la inyección letal en una cárcel del país asiático tras haber hablado por media hora con sus familiares por teléfono, gracias a la mediación de la Cancillería colombiana.

“Me voy feliz, me voy al Cielo a reunirme con los demás familiares que han fallecido. La vida es una comedia y esta comedia se acabó. Doy gracias a Dios por la familia que me permitió tener. Mucha tranquilidad. Bendiciones, me voy al materile”.

En la conversación que Ismael tuvo con sus hijos quedó claro que él sería cremado en China y que sus cenizas enviadas a la Cancillería para hacérselas llegar a sus familiares.

La cancilleria colombiana afirmo que fueron “varios años de gestiones diplomáticas” intentando evitar la pena de muerte para el ciudadano colombiano, y lamentó que “las autoridades chinas rechazaron las solicitudes de súplica”.

Por gestión del Consulado en Guangzhou, Ismael Enrique Arciniegas ya se despidió de sus familiares. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 28 de febrero de 2017

Arciniegas Valencia, que llevaba 6 años preso en una cárcel de la ciudad de Gansu, fue condenado a la pena capital después de haber reconocido que llevaba más de cuatro kilos de droga que le pidieron traficar a cambio de 5.000 dólares.

La Cancillería afirmo y advirtio a los colombianos de las consecuencias del narcotráfico, con algunas cifras:

• El tráfico de drogas da pena de muerte en 34 países

• 15.034 colombianos se encuentran detenidos en el exterior, 8.256 por narcotráfico