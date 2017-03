Juanes ya había cantado en inglés en sus conciertos, a menudo interpretado alguna canción de Bob Marley, o en eventos especiales como un homenaje a los Eagles (‘Hotel California’) y un show conmemorativo por el 75 natalicio de John Lennon (‘Woman’). Asimismo, grabó una frase en inglés en su dueto con Tony Bennett ‘The Shadow Of Your Smile’ e incluyó ‘It’s Time to Change’ en el título y estribillo de su éxito ‘Odio por amor’.

Sin embargo, ‘Goodbye for Now’ es la primera canción original y completa que el cantante colombiano graba en inglés y la única en esta lengua en ‘Mis planes son amarte’.

New York New York 😉 foto por @sobepad Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 7 de Mar de 2017 a la(s) 5:26 PST

La canción cuyo título se traduce al españoll como ‘Adiós por ahora’encaja dentro de la historia del álbum visual de Juanes, sobre una especie de astronauta y viajero del tiempo que aterriza en la actualidad en busca de una diosa indígena que es el amor de su vida.

PooBear , la pluma detrás de éxitos como ‘Caught Up’ de Usher y ‘She Ain’t You’ de Chris Brown ayudó al astro a dar vida a ‘Goodbye for Now’ .”Es un compositor increíble”, Juanes a la AP en una presentación reciente de su nueva producción en Nueva York. “Sentados ahí hablamos de sentimientos y de cosas y él escogía pues las palabras adecuadas”.

Grabar temas en la lengua germánica occidental no es nada fácil para Juanes: “Para mí es difícil hacerlo en inglés”, recalcó, “pero tenía muchos deseos de intentarlo”.

“Desde hace como cuatro o cinco años grababa pues en inglés, pero la verdad es que me cuesta mucho”, contó.

“Hice varios experimentos y no quedaban muy bien, hasta que finalmente en esta oportunidad ya, después de estar varios años viviendo acá en el país y conociendo más el lenguaje, pues me adapté más fácil a hacerlo”, añadió.

Fuente: musica.terra.cl