El colombiano representará el poder latino en el próximo filme de Fast and Furious con la canción ‘Hey Ma’, este tema forma parte del álbum The Fate of The Furious y ya puedes escuchar la versión en español de la canción.

El video musical de la nueva canción de Pitbull, J Balvin y Camila Cabello se grabó en la calle peatonal Española Way, en Miami Beach, sin embargo, simula las calles de La Habana, Cuba. Los cantantes aparecen bailando entre edificios coloniales y escenas de carreras de automóviles de colores pastel.

