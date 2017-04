Jennifer López y Marc Anthony vuelven a ser noticia y todo por cuenta de un beso.

Muchos recordarán el “pico” en la boca que se dio la expareja durante la gala de los Latin Grammy 2016 y que posteriormente el salsero dijo que Jennifer López era como una hermana, algo que para muchos usuarios en redes sociales hizo sentir mal a la diva del Bronx.

Al parecer llegó el turno de la “venganza” de López, pues en un concierto que ofreció la cantante en República Dominicana, concierto al que la acompañó Marc para luego subir al escenario y saludar a los fans, el intérprete de “Vivir mi vida” intentó darle un beso en la boca a su ex esposa y esta lo rechazó. La razón pudo haber sido porque dentro del público se encontraba su novio, el ex pelotero de los New York Yankees Alex Rodríguez. Las imágenes del instante se viralizaron rápidamente.