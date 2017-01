Jessica Cediel fue víctima de la inseguridad de Bogotá este fin de semana. La presentadora lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram en la cual publico una fotografía de su carro con el vidrio trasero roto escribiendo que un habitante de calle la insultó, le escupió, pegó y rompió el vidrio de su vehículo solo porque Jessica no accedió a darle unas monedas.

(Te puede interesar: Graban a niña en medio terroríficos sucesos paranormales)

Esto fue lo que Publico la presentadora:

“Que pesar tener que publicar esto pero la verdad me da dolor, dolor con mi país. Después de compartir una deliciosa y tranquila cena, voy rumbo a mi casa, estaba esperando en el semáforo y se acerca una persona de la calle con tono muy agresivo y me pide dinero. Obviamente me dio miedo por su actitud y no le bajé la ventana. Acto seguido el señor me empezó a gritar un sin número de groserías, me escupe el carro, le pega un puño a la ventana y para rematar me lanza una bolsa de basura que cae en el vidrio trasero de mi auto y lo estalla.

Estoy segura de que como a mi a muchas personas diariamente les pasa lo mismo. La pregunta es ¿por qué tanta intolerancia? ¿En donde está la autoridad? porque a pesar de que llamé inmediatamente al 123 para notificar lo sucedido la policía nunca llegó ¿ qué pasa con nuestro gobierno? Me duele como ciudadana, me duele mi país, ¿hasta donde vamos a llegar? Me siento triste, impotente, insegura. Qué tristeza que esta sea la realidad de nuestra Colombia”, escribió la presentadora.

(Mira aquí: Esperanza Gomez le coquetea al futbolista Juan Fernando Quintero)