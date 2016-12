Andrés Escobar, uno de los jugadores más destacados en Millonarios en lo que fue la temporada pasada, decidió romper el silencio en conversación con el periodista de Antena 2 Bogotá Quique Barona, esto debido a la información que ha circulado en los diferentes medios de comunicación, donde se ha manifestado que el deportista no seguirá en la institución bogotana debido a que sus exigencias económicas se salen de la realidad del club “Es algo inedito que yo pida ese dinero, yo no he hablado con nadie de Millonarios, a mí no me han llamado hasta el sol de hoy, estoy esperando porque mi anhelo es jugar con Millonarios“.

‘Manga’, afirmó que la única comunicación que tuvo con el club fue la notificación que no serguiría en el ‘embajador’ “El último documento que yo recibí de Millonarios fue el de no renovación, pues que no querían continuar conmigo, ahora que salgan a decir que yo he pedido cierta cantidad de dinero es falso, me lastima mucho“.

El futbolisa que salió por algunos problemas de indiciplina en Atlético Nacional aprovechó para enviarle un mensaje a los directivos del equipo bogotano, ya que él cree que quieren desvirtuar su imagen ante la fanaticada “Todo el cariño que me tiene la hinchada de Millonarios se convierte en odio, a las personas no se les puede hacer un daño como el que me están haciendo a mí, para ellos sería muy fácil hacer esto para que la hinchada crea que yo no quise firmar, entonces se limpian las manos, quedan bien ellos y el malo soy yo“, el nacido en Puerto Tejada, Cauca fue enfático en que las declaraciones las estaba entregando para aclarar todo.

¡Esta fue la respuesta de Millonarios a las declaraciones de Manga!

Ante estas declaraciones, el club emitió un comunicado en donde asegura que “se contactó al intermediario del jugador con el objetivo de iniciar los diálogos para su renovación. Luego de varias conversaciones se recibió una oferta, sobre la cual se les informó que estaba fuera de toda proporción y se les solicitó una revisión de la propuesta“, explica el comunicado.

Inmediatamente, en la misma comunicación, el club asegura que el Gerente de Planeación Deportiva y el Director Deportivo están dispuestos a reunirse con el jugador y su representante cuando ambas partes lo crean necesario.

Se espera entonces que se logre concretar esta reunión ya que los hinchas azules piden la continuidad de este jugador que fue muy importante en los dos semestres del 2016 y que puede ser fundamental en la temporada del 2017.