El club italiano “La Fiorentina” presentó el proyecto para la edificación de su nuevo estadio , una instalación de 40.000 asientos que se situará en una posición estratégica, entre el aeropuerto y centro de Italia.

El proyecto pretender recalificar una zona entera de Florencia, ya que al lado del estadio se edificarían también un centro comercial de 77.000 metros cuadrados, un hotel de 200 habitaciones, aparcamientos y restaurantes, informó el club.

We’re delighted to unveil the new stadium #design for @acffiorentina: https://t.co/a2GAxpKS2k pic.twitter.com/EUl7MJLLqO

