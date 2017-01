El magnate Donald Trump se posicionó como presidente de los Estados Unidos luego de ocho años de gobierno de Barack Obama. Entra con la popularidad más baja en la historia de los presidentes de la nación más poderosa del planeta.

(Mira aquí: Conozca el salario de Donald Trump como presidente de Estados Unidos)

Los memes no pasaron por alto el trascendental acontecimiento y así hablaron del nuevo mandatario.

Tomorrow #DonaldTrump will hold his first #Pressconference since July 27. That’s 168 days without facing the #media #PEOTUS #UniteBlue . pic.twitter.com/tDEl4tjvXa

— Brad Bannon (@BradBannon) 10 de enero de 2017