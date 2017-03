Marc Anthony hizo oficial su relación con la modelo dominicanoamericana Mariana Downing la noche del lunes, cuando desfiló con ella en la alfombra roja de la gala de su fundación Maestro Cares, en la ciudad de Nueva York.

Así, el cantante y empresario, de 48 años, confirmó la noticia de su romance con la modelo de 21 años, revelada en febrero por el portal de entretenimiento TMZ, cuatro días después de que saliera la sentencia de divorcio entre Marc Anthony y su tercera esposa, la también modelo Shannon de Lima.

El evento, celebrado en el restaurante Cipriani’s Wall Street, también contó con la asistencia del pelotero Albert Pujols, quien recibió el premio de héroe comunitario, Selenis Leyva, una de las protagonistas de la serie de Netflix Orange Is The New Black y Jimmy Smits, cuya exitosa carrera lo ha llevado desde La Guerra de las Galaxias hasta su actual serie 24 Legacy.

Marc Anthony también dio un pequeño concierto, sin embargo, fue la presencia de Downing lo que capturó la atención de los asistentes.

La modelo y el cantante se habrían conocido el año pasado durante una cena en Miami y aunque trataron de mantener su relación en secreto hasta que saliera el divorcio de él, fueron vistos en la República Dominicana para las celebraciones de fin de año.

En lo que muchos consideraron una situación incómoda, fueron a un concierto de Enrique Iglesias en Santo Domingo, al que también asistió De Lima y el papá de su hijo Manuel “Koko” Sosa.

Según amigos de ambos, entrevistados por revistas online del corazón, desde que Marc Anthony y Downing han pasado juntos todo el tiempo que les es posible. El artista mantiene una gira de conciertos, que lo llevarán en abril a Connecticut y Nueva York, mientras que ella trabaja para la oficina en Miami de la prestigiosa agencia de modelos Wilhelmina.

Fuente: elnuevoherald