Mariana Pajón y Nairo Quintana, las dos figuras más destacadas del ciclismo nacional, se han visto enfrentadas en una tensa polémica por cuenta de unas palabras expresadas por el boyacense en las que aseguró que la Federación Nacional de Ciclismo no envía a todos sus deportistas a competir en mundiales teniendo los cupos para hacerlo, no presenta balances financieros, no acompaña a las ligas al desarrollo de las carreras y tampoco les brinda apoyo. Agregó además que hay una dirigencia que lleva 20 años a la cabeza y que ha llegado el momento de que se vaya.

La bicicrosista olímpica, quien es hija de Carlos Pajón, vocal del comité ejecutivo de la federación, salió al paso de las declaraciones de Quintana y criticó fuertemente su posición a través de un audio que le envió a su padre y que se filtró en redes sociales.

Pajón señaló que se encuentra triste porque “una persona como Nairo debe cuidar mucho sus palabras. Es capaz de destruir como de construir. Que él no haya ganado lo que quería ganar no significa que pueda destruir a una Federación como lo hizo. Y la forma como están tratando a Jorge Ovidio en las redes sociales. Sí, está bien, hay muchas cosas por mejorar” y agregó que “tiene razón en otras,pero hablar como habló, sin argumentos, sin información, es muy triste. Destruyó lo que hemos hecho todos, porque la federación somos todos, incluídos los deportistas”, señaló la antioqueña.

Las redes sociales se han movido fuertemente en torno al tema y varios usuarios han defendido a Nairo Quintana creando el hashtag #TeamNairo.