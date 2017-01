Los oyentes de Rumba 105.4 FM nos siguen contando por qué la bicicleta se ha convertido no solo en su principal medio de transporte sino además en un miembro más de su familia:

“Me gusta montar en bici porque es deporte y deporte es salud; llego mas rápido al trabajo, ayudo a disminuir el tráfico en la ciudad y la contaminación. Un buen ejemplo a seguir”.

Hernando Rocha



“Soy bici usuaria porque amo mi bici, porque el medio ambiente se merece el cambio; mi bolsillo y mi cuerpo me lo agradecen pero sobretodo disfruto el aire puro libre y manejar a mi gusto”.

Mila Gualteros

“Hola Rumba, la bicicleta me cambió la vida en muchas formas, llevo aproximadamente diez años moviéndome en el vehículo del futuro y llevo tres años haciendo pequeños viajes alrededor del país, viajes de días, viajes de meses y espero poder hacer uno que dure años.

La bici me ha dado mucho, me ha abierto la mente, me ha abierto el corazón y me ha enseñado a ser agradecido con cada cosa que en el camino he recibido. Me ha dado libertad pero sobre todo me ha hecho feliz; he recibido tanto que la considero una extension de mi cuerpo y es la máquina que me ha dado alas para hacer mis sueños realidad.

Por esto y por muchas cosas más #YoAmoLaBici”.

Diego Alejandro Gomez Angarita



“Hola amigos de Rumba.

Me encanta montar en bici, primero porque ayuda a mi salud, me encanta el aire libre, me rinde más y también le ayudó al planeta. Un abrazo, me encanta la programación de Rumba”.

Marleen Yaneth Cabrera Granados

“Buenos días, a mi me gusta mucho andar en bicicleta por que aparte de hacer ejercicio se evita uno mucho los trancones y el estrés del tráfico en Bogotá.

Saludos y estoy en modo Rumba”.

Leonardo Monroy Daza



“Quiero compartir con ustedes mi experiencia y el por qué amo andar en mi bicicleta.

Desde niña mi padre luchó día a día trabajando en su bici para sacarnos adelante a mis hermanos y a mi.

Con su esfuerzo y sudor porque somos de Montería, trabajaba sin descanso y lo que somos hoy en día es gracias a su esfuerzo con el apoyo de mi mamá. Hoy él está en el cielo.

Amo mi bici porque me relajo, hago deporte y todo lo que me ahorro de pasajes se lo doy a mi madre mensualmente. Así de simple es mi vida y mi bici. Ahora vivo en Bogotá. siempre estoy conectada con ustedes”.

Karen Hernández Soto

“Mi princesa Valentina tiene ocho años y está aprendiendo a montar en bici.

La bici es importante para nosotros porque nos ha unido como familia. En navidad de regalo llego la bici y nos ha motivado a salir al parque y a ciclovía. Ahora armamos plan en familia”.

Sandy Princesa Valentina

“Me gusta andar en bicicleta porque es cómodo, saludable, rápido y económico”.

Adriana Martínez Cárdenas



“Me gusta la bicicleta, porque es un gran medio de transporte, me ayuda a mejorar mi estado físico y mi salud, además ayuda mucho al cuidado del ambiente. Con la bicicleta me siento libre, no hay estrés ni trancones”.

Anama Guerrero

“Empecé este año a usar mi bicicleta como medio de transporte para irme al trabajo, con esto ayudo a disminuir la polución proveniente de los vehículos, me parece que así contribuyo a la protección de nuestros medios eólicos e incito el uso de éste medio de transporte”.

Guillermo Meyer

“¿Por qué me gusta andar en bicicleta? porque evito los trancones de la ciudad, cuido el medio ambiente y me ejercito libremente mientras escucho Rumba… Rumba… rumbera 105.4”.

Yuli Paola Cardenas Rivera