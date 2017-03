Nairo Quintana lanzó una fuerte crítica a la Unión Ciclística Internacional (UCI), luego de que esta se decidiese por el uso de los frenos de disco en las bicicletas dispuestas para las competiciones.

El ciclista aseguró que los frenos de disco no son seguros y que únicamente vienen bien para los cicloturistas.

Agregó además que este tipo de frenos no tienen la suficiente fuerza para detener la bicicleta en caso de una emergencia, la hacen más pesada, hacen demasiado ruido con el roce y sentenció que “hasta que no muera alguien, no entrarán en razón”.

La UCI aún no se ha pronunciado al respecto.

