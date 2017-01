El presidente saliente de los Estados Unidos Barack Obama ofreció en la ciudad de Chicago el que sería último discurso como mandatario.

Como es recurrente las inspiradoras frases de su discurso fueron el tema del día de los principales medios comunicación en todo el planeta.

En él, Barack Obama destacó los logros en sus ocho años de gobierno y recordó su contendente frase “Yes, we can” (Sí podemos), despertando la ovación de los asistentes a la ceremonia.

Obama también habló acerca de la esperanza y de lo que debe representar Estados Unidos:

“Hay una nueva generación que creen en unos Estados Unidos Justos, diversos y que no teme al cambio”, señaló el mandatario.

Pero el momento más emotivo de su discurso fue cuando se dirigió a su esposa Michelle Obama dedicándole unas conmovedoras frases con las que le agradeció su apoyo y que calificó no solo como su esposa sino como su mejor amiga”.

“En los últimos 25 años no sólo has sido mi esposa y madre de mis hijas; has sido mi mejor amiga. Asumiste una posición que no pediste y la hiciste tuya con gracia, firmeza, estilo y humor”, dijo emocionado el primer presidente afroamericano de EE.UU. hasta el punto de que le fue imposible contener el llanto.

