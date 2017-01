Rumba 105.4 FM es la emisora de los bici usuarios y por eso quisimos preguntarle a los oyentes por qué optaron por usar la bicicleta como su medio preferido de transporte:

“Me gusta la bicicleta porque salir a montar en ella es la mejor terapia antiestrés, además brindarle al cuerpo cada día una buena dosis de ejercicio. ¡Que viva la bici!”

Yuli Paola Cárdenas Rivera

“Me encanta la bicicleta por libertad que se siente cuando vas de camino a tu casa y trabajo”.

Leandro Ospina

“Amo moverme en bici porque me siento libre y siento que estoy aportando al medio ambiente, colaborando con un carro menos en la ciudad.”

Nataly López

“La bicicleta me gusta porque me permite compartir con mi familia y disfrutar de mi hijo”.

Emilce Rey Moyano

“Me gusta andar en bicicleta porque el deporte es salud y porque es el medio de transporte que no contamina el medio ambiente. Es como devolverle a la naturaleza algo de la vida y el aire que nos brinda en cada pedaleo por la ciudad”.

Danilo Espitia

“Me encantan las bicicletas. Es un medio de trasporte eficaz y rápido , además es un buen ejercicio para cardio y más si vamos escuchando Rumba 105.4… se me hace más corto el camino para el trabajo”.

Nata Rojas

“Me gusta andar en bici porque llego más temprano a la oficina y sin tanto trancón. No me estreso jajjaja”.

Leydi Garcia

“Me gusta la bici porque es un medio para cuidar el medio ambiente, ejercitarme y mantener una buena condición física”

Carlos Gutıérrez

“Me gusta andar en bicicleta escuchando Rumba 105.4 porque me olvido de todos los problemas y es la mejor terapia para ser feliz en dos ruedas”.

Richard Torres

“Me gusta mucho ir en bicicleta porque es muy saludable, reduzco el estrés, hago ejercicio y soy amigable con el medio ambiente. Obviamente me encanta ir con mis audífonos escuchando Rumba 105.4 pero con precaución de oír lo que pasa a mi alrededor y así evitar accidentes”.

Alejandra Rozo

“Hola Buenas tardes, me gusta montar en bici porque define mis piernas”

Mariela Bello

“Unos de los momentos mas bonitos fue cuando mi hija aprendió a montar bicicleta y compartimos momentos tan inolvidables”.

Sandra Patricia Ruiz Diaz

“A mi me gusta andar en bicicleta por salud y entretenimiento y por que en mi trabajo todo el día estoy sentada”.

Luzdary Castilla

“Me gusta andar en bicicleta por cuidar el medio ambiente”.

Mauricio Sánchez

“Hola, me gusta la bici pero a mi hijo le fascina. Ya lo veo haciendo sus acrobacias con el casco… Es su forma de salir de la rutina de divertirse. Con tan solo siete años le apasiona.”

Damita Padilla Riveros.

“Me gusta andar en bici porque puedo dormir más en la mañana y en tarde llego más temprano a la casa. Yo escucho Rumba 105.4 FM”.

Edgar Alfonso Cuitiva Sandoval

“Me gusta montar en bici porque es un transporte rápido y económico”.

Rosalba Ducuara Aponte

“Hola buen día, me gusta montar bici porque ayudamos al planeta y a nuestra ciudad, en especial a tener menos contaminación”.

Diana Marcela Laurita

“Me gusta andar en bicicleta, porque es cómoda, saludable, rápida y económica”.

Adriana Martínez Cárdenas

“Me gusta la bicicleta porque me evito los trancones que se generan en la ciudad, soy más responsable con el medio ambiente y cuido mi salud. La bici una buena opción para el futuro y la economía”.

Andre Duarthe.

“Me gusta la bici porque me siento libre y soy feliz en ella”.

Zeny Moralez

“Me encanta la bici porque la uso como medio de transporte, de la casa al trabajo y de paso mejoro la salud con el ejercicio”.

Óscar Gómez Malpica.

“Me encanta andar en bici porque me ayudó a dejar de fumar, me ahorra dinero, me mantiene en forma y pienso que es un medio de transporte muy amigable con el medio ambiente y nuestra salud”.

Holman F Sanchez

“Buenos días la verdad quisiera el casco porque la bici es mi medio de transporte diario, me daría más seguridad en mi viaje y escucharía más tranquilo Rumba 105.4, la mejor”. Andrés Castillo

“La bicicleta es la mejor manera de disfrutar de un paisaje mientras recorres. Además que distrae tu mente y ejercita tu cuerpo”.

Naty Castro Medinacelli

“Me gusta muchísimo montar en bici con mis dos hijos pues es una sana diversión y desde que era niño me gustaba andar detrás de mis amigos de barrio para que me dejaran montar, así fuera una cuadra; ahora que tengo a mis hijos les inculco que monten en bici”.

Luis Fernando Forero

