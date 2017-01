El pasado 20 de enero los ojos de los medios de comunicación del planeta estaban en Washington durante la posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

Un hecho que llamó la atención y encendió las alarmas fue la falsa noticia de que el magnate estadounidense había sido herido con un arma de fuego en el brazo según un trino desde la cuenta oficial de la BBC Northampton.

La BBC eliminó el trino y publicó posteriormente uno nuevo en el que aseguraba que habían sido víctimas de un ataque cibernético perpetrado por el grupo de hackers conocidos como “OurMine”.

If you’re wondering what happened to our Twitter account earlier, this is the full story.https://t.co/UFZXRIlj20

— BBC Northampton (@BBCNorthampton) 21 de enero de 2017