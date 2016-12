James Rodríguez no pasa por su mejor momento en el Real Madrid, esto ya no es un secreto para nadie y menos después sus declaraciones tras el título del Mundial de Clubes en Japón “No puedo asegurar que me vaya a quedar. Quiero jugar más”, sus declaraciones no gustaron a la interna del club y según en Madrid a varios de sus compañeros, la falta de minutos y la recurrente suplencia tienen fuera de foco al talentoso jugador y quizá con algo de razón.

El mediocampista colombiano dijo que iba a tener siete días para pensar bien y tomar una decisión final, este lunes se vence dicha espera; el portugués Jorge Mendes se le adelantó y le confirmó al diario ‘As’ de España que el ex Mónaco no dejará la casa blanca en este mercado de invierno “James no se irá del Real Madrid en enero”, esas fueron las palabras del empresario sobre el futuro de ‘JR10’.

Medios cercanos al Real Madrid, aseguran que James tendría los siguientes seis meses para jugarse su última carta con Zinedine Zidane para dejar de ser el que cierra la lista en importancia para el estrenador francés. Ahora de no darse esta situación, la espera y tolerancia no sería la misma y el cucuteño estaría dispuesto a comenzar a escuchar ofertas.

Interesados le sobran al colombiano, el problema es la cifra y si esta satisface al conjunto blanco que obviamente quiere recuperar su inversión inicial.

Entre los equipos que más mencionan los medios de comunicación en Europa están en Inglaterra, Manchester United y Chelsea, en Italia Inter de Milán y en Alemania Bayern Múnich. Es más en el caso del Chelsea que dirige Antonio Conte se habla que podrían acordar un trueque con el portero belga Thiabut Courtois.

Amanecerá y veremos…