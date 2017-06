Estos son los Rumba Hits de esta semana presentados por William Rico

Pos. 10 El amante Nicky Jam

Pos. 9 Dejavu de Prince Royce​ y Shakira​

Pos. 8 Al filo de tu amor de Carlos Vives ​

Pos. 7 Una lady como tú de Manuel Turizo​

Pos. 6 Sigo extrañandote de J Balvin

Pos. 5 Hasta que amanezca de choquibtown​

Pos. 4 Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee​

Pos. 3 Me Enamore de Shakira

Pos. 2 Qué me has hecho de Chayanne ​y Wisin​

Pos. 1 El ratico de Juanes y Kaliuchis