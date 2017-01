La presentadora Sara Uribe vivió una relación fugaz con el futbolista Fredy Guarín luego de que este se separara temporalmente de su esposa Andreína Fiallo.

Aparecieron juntos muchas veces en redes sociales hasta que se conoció la noticia de que el jugador volvía con Andreína y de Sara Uribe no se sabía nada.

Después de varias semanas la modelo decidió romper su silencio a través de su cuenta de Instagram y arremetió en contra de su expareja, recordando su pasada relación con el cantante Daniel Calderón y cómo después de eso llegó a su vida el futbolista a quien responsabilizó por haberla hecho sufrir y “dañar” su imagen frente al país:

“Y es acá cuando permito que entrara a mi vida una persona que me sacó sonrisas pero la verdad fueron más lágrimas. Esta caballero me denigró como mujer y acabó con mi imagen dejándome por el suelo y en burla de un país, pero esta guerrera de la vida se paró, dio la cara, y pidió perdón a quien debía hacerlo y no precisamente a quienes ustedes…” señaló la presentadora.

