Se rumora que la aplicación de mensajería instantánea permitirá enviar stikers, además de los emojis.

Esto ya se puede hacer en Facebook y recordemos que los primeros que lo hicieron fue Line, la competencia directa de Whatsapp.

No se sabe con certeza cuán estaría disponible esta actualización pero se espera que sea muy pronto.

#Exclusive by @WABetaInfo: Stickers are coming.. again! You can also visit the recent section to find recent sent stickers. pic.twitter.com/FSLEE71vyc

