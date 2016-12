El tráiler de “La Momia”, película protagonizada por Tom Cruise, se ha vuelto viral no solo por la calidad de la nómina de actores que participan en ella sino porque se filtró una versión sin efectos de sonido y que por tanto suena bastante graciosa.

La versión del tráiler ha sido la comidilla de las redes sociales en las que usuarios usaron su imaginación para inventarse varios memes.

A continuación te mostramos ambas videos para que saques tus propias conclusiones.

Sin efectos:



Con efectos:

Top Gun volleyball scene w/ The Mummy trailer audio (Thanks @Babylonian ) pic.twitter.com/QVhGfOfJOc

The Mummy trailer audio makes any scene better. (thx @Babylonian @cabel @austin_walker) pic.twitter.com/mhRZAdeM6Y

— Andy Baio (@waxpancake) 20 de diciembre de 2016