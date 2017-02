El boricua anunció que su boda con su novio Jwan Yosef será de tres días en el mes de junio.

“Pienso hacer mucho ruido y será una fiesta a lo grande”, dijo el intérprete de Livin’ la vida loca y Vente pa´aca

El cantante comentó que estuvieron ¡seis meses! chateando. “Hablábamos de arte, nada sexy. Era todo acerca de arte y sobre la vida en general. Luego viajé a Londres y finalmente nos conocimos”, agregó.

El año pasado le propuso matrimonio y, si bien todavía no hay fecha confirmada, anunció que será un evento a lo grande. “Voy a hacer un montón de ruido, va a ser una fiesta de tres días”, alardeó.

Jwan se había puesto celoso el año pasado cuando Ricky grabó “Vente Pa’ Ca” junto a Maluma y el colombiano tuvo que salir a aclarar que él no es gay. “Tuve oportunidad de cantar en diferentes clubs gays en Latinoamérica, y tengo un gran respeto por la comunidad”, explicó. “La igualdad es algo por lo que luchado mucho, no entiendo la discriminación por sexo, raza o religión. No soy gay, pero me siento muy agradecido: el cariño es cariño siempre”.