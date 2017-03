El caso ocurrió en San Antonio, Texas, Estados Unidos. El creador de este inusual invento es Derek, un joven de 20 años que trabaja en una tienda de acuarios.

El joven fue contactado por su amiga Taylor Dean una youtuber que realiza videos educativos sobre animales. La mujer encontró al pez dorado que no podía nadar normalmente por una falla en la vejiga natatoria y acudió a Derek en busca de ayuda.

My friend made a wheelchair for a goldfish pic.twitter.com/QghXTY7rme

How wheelchair goldfish gets suited up for his day pic.twitter.com/AbwoOrpdRn

— Taylor Nicole Dean (@taylorndean) 15 de marzo de 2017