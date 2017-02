Enrique Iglesias ha demostrado tener en su poder la clave para crear éxitos que arrasan, por eso estamos esperando ansiosos a que llegue a nuestros oidos su próximo tema. ¡Y la espera está llegando a su fin!

El artista español está por estrenar una nueva canción, y para los que ya no pueden esperar más por escucharla, tenemos un adelanto de ‘Súbeme la radio ó Turn Up the Radio en ingles.

Hoy Enrique Iglesias compartió un video en el que se puede escuchar su próximo sencillo. La canción es una colaboración de el cantante español con Zion y Lennox y Descemer Bueno y se estrenará el 24 de febrero.

Enrique viajó a La Habana, Cuba para grabar el video. Y en este preview se pueden ver algunas escenas detrás de las cámaras del video oficial.

Letra (Lyric) de Súbeme la radio

Si no me importa nada ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, no has dejado razón

Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.

Si llega la noche y tú no contestas, juro que me quedo esperando en tu puerta, vivo pensando las noches enteras y sigo cantando bajo la luna llena.

(Estribillo) Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, traéme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar, la luna y el sol (x2) (Fin Estribillo).

Huyendo del pasado, cada madrugada, no encuentro la manera de borrar nuestra historia.

A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo te estoy pidiendo, supera este silencio

(Estribillo)

Ando loco y desesperado en busca de tu amor, no me merezco esta soledad me muero, vuelve conmigo, si tu me llamas te juro que bailamos.

Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calor, solo una vez más, ya no aguanto más, quiero verte ya.

Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti (x2)

(Estribillo)

De momento se desconoce si Súbeme la radio formará parte de un nuevo álbum de estudio o si, como sucedió con Duele el corazón, será sólo un single.