El cantante J Balvin envió un sentido mensaje a todas las víctimas de la tragedia que azoló a Mocoa tras la avalancha que ya ha cobrado la vida de más de 300 personas y dejado centenares de desaparecidos.

“Hay días que no son tan buenos. A veces se vale estar triste y yo creo que eso también nos hace despertar.

No puedo decir que siento lo que está pasando allá porque somos privilegiados de no haber estado en esa zona, pero duele, duele mucho, así que vamos a ayudar, vamos a donar. También vamos a orar por todas esas familias que perdieron sus familiares, sus seres queridos. Chao, buena vibra para todos ustedes”, expresó el artista.

(Mira aquí: Cubano falló al romper récord Guinness al montar en bicicleta gigante)

El cantante acompañó el emotivo video en el que invitó a la gente a donar con las instrucciones para hacerlo.