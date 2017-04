J Balvin sabe cómo hacernos pasar un buen rato al ver sus publicaciones en redes sociales y ahora sorprendió con una broma a su amigo, el también cantante Nicky jam.

En su cuenta de Instagram publicó un video donde se le ve conduciendo una flamante Ferrari F12, propiedad de Nicky Jam y quien el paisa se la arrebató en un descuido.

Entre carcajadas Balvin dice: “Como pueden ver Nicky Jam está estrenando un F12. Como no es mi carro lo puedo mostrar completo. Es una belleza. Nicky Jam anda preocupado porque me le llevé el carro. Me le llevé el carro a Nicky Jam, y ahora yo soy el que está perdido”.

Al final llega donde se encuentra Nicky quien graciosamente le pide que se baje de su vehículo ya tranquilo.